إصابة السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام بكورونا رغم تطعيمه ضده

أعلن الجمهوري ليندسي غراهام عضو مجلس الشيوخ الأمريكي البارز يوم الاثنين ثبوت إصابته بفيروس كورونا على الرغم من تلقيه اللقاح المضاد للفيروس.

وقال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ساوث كارولينا إنه بدأت تظهر عليه أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا مساء السبت وتوجه إلى الطبيب يوم الاثنين، مضيفا أنه سيخضع للحجر الصحي لمدة 10 أيام.

وكتب على تويتر: "أشعر وكأنني مصاب بعدوى في الجيوب الأنفية وفي الوقت الحالي أعاني من أعراض خفيفة".

وأضاف: "أنا مسرور للغاية لأنني تلقيت اللقاح لأنه لولا التطعيم كنت سأشعر بأعراض غير التي أشعر بها الآن حتما.. وكانت أعراضي ستصبح أسوأ بكثير".

I feel like I have a sinus infection and at present time I have mild symptoms.



I will be quarantining for ten days.



I am very glad I was vaccinated because without vaccination I am certain I would not feel as well as I do now.



My symptoms would be far worse. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) August 2, 2021

المصدر: وكالات