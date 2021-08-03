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إصابة السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام بكورونا رغم تطعيمه ضده

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إصابة السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام بكورونا رغم تطعيمه ضده
Reuters
إصابة سيناتور أمريكي بفيروس كورونا رغم تلقيه اللقاح
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أعلن الجمهوري ليندسي غراهام عضو مجلس الشيوخ الأمريكي البارز يوم الاثنين ثبوت إصابته بفيروس كورونا على الرغم من تلقيه اللقاح المضاد للفيروس.

وقال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ساوث كارولينا إنه بدأت تظهر عليه أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا مساء السبت وتوجه إلى الطبيب يوم الاثنين، مضيفا أنه سيخضع للحجر الصحي لمدة 10 أيام.

وكتب على تويتر: "أشعر وكأنني مصاب بعدوى في الجيوب الأنفية وفي الوقت الحالي أعاني من أعراض خفيفة".

وأضاف: "أنا مسرور للغاية لأنني تلقيت اللقاح لأنه لولا التطعيم كنت سأشعر بأعراض غير التي أشعر بها الآن حتما.. وكانت أعراضي ستصبح أسوأ بكثير".

المصدر: وكالات

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