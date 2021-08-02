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ترامب: لو كنت محل بايدن الآن لهاجمتني وسائل الإعلام بشدة

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ترامب: لو كنت محل بايدن الآن لهاجمتني وسائل الإعلام بشدة
Reuters
الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب
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أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن "وسائل الإعلام الإخبارية الكاذبة"، كانت ستنتقده بشدة لو أنه كان رئيسا للبلاد وفعل ما تفعله الإدارة الحالية.

وقال: "لو كنت رئيسا الآن، وفي وضع ينتشر في فيروس كورونا، وعندما نرى في كل مكان في مدننا إطلاق نار وقتل للناس، وكذلك مع حدود مفتوحة تماما للمجرمين والأشخاص المصابين بالفيروس الذين يعبرون، فإن وسائل الاعلام التي تنشر أخبارا كاذبة لن تتركني أبدا".

وأشار إلى أنه عندما ترك منصب الرئيس الأمريكي كانت الحدود "قوية وآمنة"، ووكالات إنفاذ القانون لديها "دعم غير مسبوق حتى رحيله".

وذكر ترامب أنهم "طوروا تحت قيادته لقاحا عالي الفعالية في أقل من تسعة أشهر... آمل ألا ينسى الناس ذلك أبدا".

وانتقد ترامب خلال سنوات حكمه وسائل الإعلام الأمريكية، معتبرا أن "معظمها منحازة وتدافع عن مصالح الديمقراطيين".

المصدر: "إنترفاكس"

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