الهند.. اشتباكات بين الشرطة ومحتجين أفارقة على وفاة رجل كونغولي في الحجز

أكدت الشرطة الهندية أن رجلا كونغوليا توفي في الحجز بمدينة بنغالورو الهندية في وقت مبكر الاثنين، مما أثار اشتباكات بين محتجين أفارقة على مقتله ورجال الشرطة.

وقال قائد شرطة بنغالورو كمال بانت، إن "جويل شينداني مالو احتجز ليلا للاشتباه بحيازته المخدرات".

وأضاف أنه "اشتكى من آلام في الصدر نقل على أثرها إلى مستشفى خاص حيث لفظ أنفاسه الأخيرة".

وتابع: "مجموعة من الرعايا الأجانب تجمعوا بالقرب من مركز الشرطة للاحتجاج على الوفاة".

من جهتها، أشارت صحيفة "ذا هندو" إلى أن "المحتجين أعضاء في جماعة تسمى (اتحاد البلدان الإفريقية)، تشكلت لحماية حقوق الطلاب والعاملين الأفارقة في المدينة".

المصدر: "رويترز"