مشرعون أمريكيون وأوروبيون يصدرون بيانا يعارض مشروع "السيل الشمالي 2"

أصدر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي ونظرائه في عدد من البرلمانات الأوروبية بيانا، يعارض موافقة واشنطن وألمانيا مؤخرا على السماح باستكمال "السيل الشمالي 2".

وقال السناتور الديمقراطي بوب منينديز: "نعتبر خط أنابيب الغاز مشروعا جيوسياسيا يستهدف توسيع نفوذ روسيا في أوروبا بالهيمنة على سوق الطاقة".

وحمل البيان توقيع ممثلين عن كل من إستونيا والتشيك وإيرلندا ولاتفيا وبولندا وأوكرانيا وبريطانيا وليتوانيا.

وتوصل الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الشهر الماضي، إلى اتفاق يسمح بالمضي قدما في استكمال خط الأنابيب الذي سيضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا شمالا عبر مياه البلطيق.

ودأبت أوكرانيا على معارضة خط الأنابيب البالغ قيمته 11 مليار دولار، لأنه "سيعطي موسكو الخيار النظري لوقف مرور الغاز عبر أوكرانيا، وهو ما سيحرم كييف من رسوم مرور مربحة بمليارات الدولارات".

المصدر: "رويترز"