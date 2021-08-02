غانتس يدعو لاتخاذ إجراءات ضد إيران ردا على استهدافها الناقلة الإسرائيلية بخليج عمان

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس لاتخاذ إجراءات ضد طهران، بعد أن تعرضت ناقلة مشتقات نفطية تديرها إسرائيل قبالة سواحل عمان مؤخرا "لقصف بطائرة إيرانية مسيرة".

ووصف غانتس خلال جلسة للكنيست الهجوم الذي وقع يوم الخميس الماضي بأنه تصعيد كبير من جانب إيران.

وقال: "العدوان الإيراني في المنطقة بشكل عام وعلى الجبهة البحرية على وجه الخصوص، يتصاعد".

وأضاف: "هذا هو السبب الحقيقي الذي يجعلنا نتحرك الآن ضد إيران، التي لا تسعى فقط من أجل برنامج عسكري نووي ولكنها تسعى أيضا لسباق تسلح خطير وضرب الاستقرار في الشرق الأوسط".

وحذر غانتس من وجود "مئات الطائرات بدون طيار الإيرانية في إيران واليمن والعراق ودول أخرى العام الماضي، كان هناك ما لا يقل عن خمس هجمات إيرانية على سفن دولية، بعضها باستخدام طائرات بدون طيار تصنعها الصناعة العسكرية الإيرانية".

واعتبر أن "إيران تحت حكم الجلاد (إبراهيم) رئيسي، الذي سيتولى منصبه هذا الأسبوع، ستكون أكثر خطورة على العالم مما كانت عليه حتى الآن وستكون أكثر تدميرا للمنطقة"، مشددا على أن "إسرائيل تمتلك أدوات وخيارات متنوعة لحماية مواطنيها، وسنحاسب كل من يسعى لإلحاق الأذى بنا في الزمان والمكان والأساليب التي تخدمنا".

وكان هجوم على ناقلة نفط تملكها إسرائيل قبالة سواحل عمان، أدى إلى مقتل اثنين من طاقم السفينة، روماني وبريطاني.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"