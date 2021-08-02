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رومانيا تتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلة نفط قبالة عمان

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رومانيا تتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلة نفط قبالة عمان
Reuters
علمي رومانيا والاتحاد الأوروبي على مقر الحكومة الرومانية في بوخارست
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انضمت رومانيا اليوم الاثنين إلى إسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة في اتهام إيران بالوقوف وراء هجوم استهدف ناقلة نفط في بحر العرب وأودى بحياة شخصين أحدهما روماني. 

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وقالت وزارة الخارجية الرومانية في بيان لها اليوم الاثنين: "على ضوء الاثباتات التي قدمها شركاؤنا الدوليون والتي تشير إلى هجوم متعمد نسقته إيران، تطالب رومانيا السلطات الإيرانية بتقديم تفسير دون تأخير". 

وأضاف البيان أنه "تم استدعاء السفير الايراني في بوخارست إلى الوزارة على وجه السرعة"، مؤكدا ان رومانيا "تتشاور مع شركائها لتحديد الردود المناسبة".

من جانبه، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أمس الأحد، ضلوع بلاده بتفجير السفينة الإسرائيلية قبالة سلطنة عمان.

المصدر: i24News

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