روسيا.. السجن لأوكراني لمحاولته تهريب رؤوس توجيه صواريخ

قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إن القضاء حكم بالسجن 3 سنوات و4 أشهر، على أوكراني حاول تهريب رؤوس توجيه صواريخ دفاع جوي، من روسيا.

وشددت المخابرات الروسية، على أنها تمكنت من منع ووقف تهريب قطع الغيار العسكرية المذكورة من روسيا إلى أوكرانيا.

"بقرار من محكمة مدينة يوشكار-أولا بجمهورية ماري إل، تمت إدانة مواطن أوكراني بارتكاب جريمة وفقا للجزء1 من المادة رقم 30 والجزء 1 من المادة 226 (التحضير لتهريب معدات يمكن استخدامها لصنع أسلحة ومعدات عسكرية) من قانون العقوبات الجنائية الروسي. وحكم عليه بالسجن 3 سنوات و4 أشهر".

وأضافت المخابرات، أنه تمت خلال عملية التحقيق الأولي، مصادرة وثائق تدل على خدمته في جهاز الأمن الأوكراني. وشددت المخابرات الروسية، على أن المعتقل كان يستخدم وثائق مزورة وأسماء مستعارة واستخدم طرق التخفي المختلفة.

المصدر: نوفوستي