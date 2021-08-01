الأزهر يقدم التعازي بضحايا حرائق تركيا

تقدم الأزهر الشريف في مصر بـ"خالص العزاء وصادق المواساة، إلى أهالي وأسر الضحايا الذي سقطوا جراء اندلاع حرائق الغابات بعدد من المناطق في تركيا".

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وعبر الأزهر عن "تضامنه مع الشعب التركي في مواجهة هذا الحادث المأساوي"، داعيا "المولى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن ينزل سكينته على قلوب أسرهم وذويهم، وأن يرزقهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".

واندلعت حرائق غابات في عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا بينها أنطاليا، وأضنة، وموغلا، ومرسين، وعثمانية، التي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان "مناطق منكوبة".

وارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق إلى 6 وفيات ومئات الإصابات حتى عصر أمس السبت، فيما تمكنت فرق الإطفاء من إخماد معظم الحرائق.

المصدر: "الشروق" + "رويترز"