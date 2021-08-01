رغم انتفاء الدليل.. المخابرات البلجيكية تحذر مستخدمي هواتف ذكية صينية من خطر التجسس

حذرت المخابرات البلجيكية مستخدمي هواتف ذكية تنتجها ثلاث شركات صينية من إمكانية تعرضهم لعمليات تجسس، حسبما أوردت صحيفة De Tijd البلجيكية.

وذكرت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأحد أن أكثر فأكثر من مواطني البلاد يشترون الهواتف الذكية من تصنيع شركات "Xiaomi" أو "Oppo" أو "OnePlus"، وذلك لأن الشركة المصنعة الصينية الأخرى Huawei لم يعد مسموحا لها بالعمل مع نظام تشغيل Android من Google بسبب العقوبات الأمريكية.

وأشارت المتحدثة إلى أن أجهزة الأمن لم ترصد حتى الآن أي حوادث من هذا النوع، إلى أنها قالت مخاطبة مستخدمي الهواتف المذكورة: "ننصحكم بأن تكونوا يقظين"، نظرا لوجود "شراكات بين الشركات المصنعة والحكومة الصينية".

وأشارت المتحدثة إلى وجود تحذيرات مشابهة من دول أخرى على رأسها الولايات المتحدة وهولندا.

وفي أول رد فعل على تحذيرات بروكسل، أكد المتحدث باسم شركة Oppo في بلجيكا دريس كلودتس، أن الشركة المذكورة "كانت نشطة في أكثر من 40 دولة حول العالم، وتحافظ على علاقات إيجابية مع الحكومات وصناع القرار في البلدان التي تتواجد فيها".

المصدر: De Tijd