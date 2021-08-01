محلل سياسي أوكراني: زيلينسكي وقع في الفخ

قال المحلل السياسي الأوكراني فيكتور تاران، إن رئيس بلاده فلاديمير زيلينسكي، في ظل عدم وجود نتائج إيجابية في الاقتصاد، وقع في نفس "الفخ" الذي وقع فيه سلفه بيترو بوروشينكو.

وذكر تاران، في حديث صحفي، أنه يوجد أساس قوي للشائعات المتعلقة بالاستقالة الوشيكة لرئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال، لأن زيلينسكي يخطط منذ فترة طويلة لتغيير رئيس الحكومة، بسبب المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية غير المرضية.

وأضاف تاران: "في الواقع، سقط زيلينسكي في نفس الفخ الذي وقع فيه سلفه بوروشنكو قبل ثلاث سنوات، الذي وقع بسبب اللغة ووثيقة توموس (إنشاء كنيسة أرثوذكسية منشقة لأوكرانيا)، لأن مثل هذه الأمور لا تسمن ولا تغني عن جوع. نفس الأمر يقوم به زيلينسكي حاليا. ومشاريع البناء الكبرى وشرائط الفيديو على إنستغرام، ليست زبدة ولا يمكن مسحها على الخبز".

وأشار العالم السياسي، إلى أن زيلينسكي الذي يحتاج لتحقيق نجاحات حقيقة في اقتصاد البلاد، يدرك تماما أنه سيكون من الصعب جدا الفوز في الانتخابات الرئاسية القادمة بالاعتماد على مقاطع فيديو إبداعية واجتماعات "طموحة" لمجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني.

ويرى تاران، أنه لا توجد حاجة في الوقت الحاضر، لمناقشة إيجابيات وسلبيات المرشحين لمنصب رئيس الحكومة، لأنه "يتم اتخاذ كافة القرارات في مكتب رئيس أوكرانيا. والعامل الرئيسي الوحيد الذي يلعب دورا، هو العلاقات الشخصية مع زيلينسكي.

المصدر: نوفوستي