المكسيك تسجل 18809 إصابات و450 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت المكسيك السبت تسجيل 18809 إصابات جديدة بفيروس كورونا و450 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لوزارة الصحة المكسيكية ارتفع إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد إلى 2848252 إصابة، والوفيات إلى 240906 حالات.

وتعتبر المكسيك الدولة الـ16 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ4 من حيث حصيلة ضحايا المرض.

وأشار ممثلو قطاع الصحة مرارا إلى أن "الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية، وهناك إحصائيات غير حكومية تفيد بأن عدد ضحايا الجائحة في البلاد أكبر بنسبة 60%".

المصدر: "رويترز"