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الاتحاد الأوروبي: لن نعترف بحكومة "طالبان" إن استولت على السلطة بالقوة

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الاتحاد الأوروبي: لن نعترف بحكومة
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توماس نيكلاسون، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى أفغانستان
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أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم السبت أنه لن يعترف بحكومة "طالبان" في حال استيلاء الحركة على السلطة في أفغانستان بالقوة العسكرية.

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وفي تصريحات لقناة "آريانا نيوز" التلفزيونية الأفغانية قال توماس نيكلاسون المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى المنطقة: "إذا تسنى لـ"طالبان" الاستيلاء على السلطة بالقوة العسكرية فهي لن تحظى باعتراف الاتحاد الأوروبي ومعظم دول المنطقة".

وأضاف أنه في ظل هذا السيناريو سيتوقف الاتحاد الأوروبي عن تقديم المساعدة لأفغانستان، مما قد يؤدي إلى عزله.

كما أعرب نيكلاسون عن قلق بروكسل من التطورات الأخيرة في أفغانستان، مناشدا طرفي النزاع التحلي بالمرونة من أجل إنهاء المواجهات الجارية بين القوات الحكومية ومسلحي "طالبان".

 

المصدر: "تاس"

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