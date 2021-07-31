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انفجار بمنجم للفحم في دونيتسك

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انفجار بمنجم للفحم في دونيتسك
Sputnik
صورة أرشيفية
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قالت مديرية الطوارئ في مقاطعة دونيتسك، إن انفجارا وقع في منجم بوكروفسكوي في هذه المقاطعة، وأسفر عن إصابة عشرة أشخاص.

من جانبها، ذكرت مجموعة Metinvest أن أحد المصابين من عمال المنجم، توفي في المستشفى.

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وقالت الشركة في تعليقها: "تم نقل العمال من قاع المنجم إلى السطح. وأصيب عشرة أشخاص في الانفجار بجروح مختلفة الخطورة".

وأشارت الشركة إلى أن الحادث، وقع قرابة الساعة الخامسة فجرا.

وفي الوقت الراهن، تقوم لجنة مختصة بالتحقيق لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

المصدر: نوفوستي

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