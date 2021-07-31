انفجار بمنجم للفحم في دونيتسك

قالت مديرية الطوارئ في مقاطعة دونيتسك، إن انفجارا وقع في منجم بوكروفسكوي في هذه المقاطعة، وأسفر عن إصابة عشرة أشخاص.

من جانبها، ذكرت مجموعة Metinvest أن أحد المصابين من عمال المنجم، توفي في المستشفى.

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وقالت الشركة في تعليقها: "تم نقل العمال من قاع المنجم إلى السطح. وأصيب عشرة أشخاص في الانفجار بجروح مختلفة الخطورة".

На шахте в Донецкой области произошел взрыв. По предварительной информации, пострадали десять горняков, один человек скончался в больнице от полученных травмhttps://t.co/PNy5IR2vN6pic.twitter.com/d8XGdxexRm — РИА Новости (@rianru) July 31, 2021

وأشارت الشركة إلى أن الحادث، وقع قرابة الساعة الخامسة فجرا.

وفي الوقت الراهن، تقوم لجنة مختصة بالتحقيق لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

المصدر: نوفوستي