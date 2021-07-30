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البيت الأبيض يعلق على المعلومات عن محاولات ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات

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البيت الأبيض يعلق على المعلومات عن محاولات ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات
Reuters EVELYN HOCKSTEIN
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير
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أكد البيت الأبيض تعليقا على المعلومات عن محاولات الرئيس السابق دونالد ترامب للطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020، أن الضغط السياسي على وزارة العدل أمر مرفوض.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة، إن "الرئيس بايدن أكد بوضوح أن في رأيه من المهم أن تكون وزارة العدل حرة من أي تأثير سياسي".

وأضافت أن "ما تم الكشف عنه الآن يؤكد على أهمية ذلك".

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وامتنعت المتحدثة عن الرد على السؤال بشأن ما إذا ستتخذ وزارة العدل أي خطوات على خلفية الإعلان عن محاولات ترامب للضغط على الوزارة بهدف إلغاء نتائج الانتخابات.

وكانت لجنة في مجلس النواب يقودها نواب ديمقراطيون، قد أعلنت أن لديها معلومات تدل على أن ترامب هدد بإقالة مسؤولين في وزارة العدل، مطالبا بأن يعتبروا نتائج انتخابات الرئاسة مزورة.

المصدر: تاس

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