إسرائيل تبدأ بناء ملاجئ محصنة على حدود سوريا ولبنان

أفادت قناة "كان" العبرية مساء اليوم الجمعة بأن السلطات الإسرائيلية ستبدأ في بناء ملاجئ محصنة في جميع المباني الواقعة على مسافة لا تزيد عن كيلومتر واحد من الحدود الشمالية.

وستبلغ كلفة تحصين البلدات الواقعة قرب الحدود مع لبنان وسوريا 100 مليون شيكل (نحو 31 مليون دولار) وسيتم زيادتها في كل عام.

وأضافت القناة أنه سيجرى أيضا بناء "عائق" على الحدود الشمالية الإسرائيلية في ضوء ارتفاع عدد المتسللين من لبنان.

وكانت إسرائيل قد أقرت العام الماضي بناء 600 غرفة أمنية محصنة في البلدات والمستوطنات الواقعة على خط المواجهة حتى كيلومتر واحد من الحدود الشمالية، وسيتولى قسم الهندسة والبناء بوزارة الدفاع هذه المهمة.

מיגון יישובי הצפון | כבר השבוע יחל מיגון הבתים ומבני הציבור ביישובים עד ק"מ אחד מהגבול - בתקציב של 100 מיליון שקלים ובכל שנה התקציב ייגדל. כמו כן, לאור העלייה במספר המסתננים - תחל בניית המכשול בגבול הצפון. הדיווח של @ela1949#השבועpic.twitter.com/mYEN1byl2E — כאן חדשות (@kann_news) July 30, 2021

المصدر: قناة "كان" العبرية