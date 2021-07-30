ماتيو سالفيني: 30 ألف عملية رسو للمهاجرين ووزيرة الداخلية لا تحرك ساكنا

انتقد زعيم "حزب الرابطة" الإيطالي ماتيو سالفيني وزيرة داخلية بلاده لوتشانا لامورجيزي، مشيرا إلى تسجيل 30 ألف عملية رسو للمهاجرين المخالفين فيما هي لم تحرك ساكنا.

وأضاف سالفيني في حديث لصحيفة "لا ستامبا" يوم الجمعة، أن "هذا الصباح شهد وصول 400 مهاجر، مع كل ما يترتب على ذلك من مشاكل، لا اقتصادية فحسب، بل وصحية أيضا.. كما أن العديد من القاصرين يفرون من مراكز الحجر الصحي.. وفي هذه الأثناء نحن نستعد لمطالبة الإيطاليين ببطاقة المرور الخضراء".

وقال: "في السنة التي أمضيتها في الحكومة أظهرنا أنه من الممكن الحد من رسو قوارب الهجرة.. إلا أن المشكلة تكمن في الجمود التام من جانب وزيرة الداخلية التي لا تحرك ساكنا".

وطلب السياسي الإيطالي لقاءا مع رئيس الوزراء ماريو دراغي حول موضوع الهجرة، وأكد أن ضد وزيرة الداخلية الأرقام تتحدث بنفسها... "لدينا ثلاثون ألف مهاجر رسوا، وشهر يوليو لم ينته بعد".

وتابع: "لا أتحدث عن وزارة الداخلية وهي آلية تعمل بشكل متكامل، بل عن الوزيرة شخصيا".

وردا على سؤال عما إذا كان تصريحه يوحي بطلب استقالة الوزيرة، أجاب سالفيني: "كلا، لقد طلبت التوضيح فقط. مرجعي هو رئيس الوزراء. فلا أنا ولا هو بوسعنا تحمّل صيف مليئ بالفوضى وعمليات الرسو".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية