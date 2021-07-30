أمريكا توافق على صفقة هليكوبتر لإسرائيل بقيمة 3.4 مليار دولار

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، أنها وافقت على إمكانية بيع 18 طائرة هليكوبتر من طراز "سي.إتش-53 كيه"، لإسرائيل، في صفقة تصل قيمتها إلى 3.4 مليار دولار.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن "الصفقة تشمل محركات وأجهزة ملاحة وعتادا ومعدات دعم وقطع غيار ودعم فني، وأن المتعاقدين الرئيسيين في الصفقة هما شركتا لوكهيد مارتن وجنرال إليكتريك".

وأضافت: "الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل ومن المهم للمصالح القومية الأمريكية مساعدة إسرائيل على تطوير واستمرار جاهزيتها القوية وقدرتها في الدفاع عن النفس".

وعلى الرغم من موافقة الخارجية الأمريكية، إلا أن الإعلان لا يشير إلى توقيع عقد أو انتهاء المفاوضات بهذا الشأن.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية في مايو الماضي، أن البيت الأبيض وافق على تزويد إسرائيل بأسلحة وذخائر عالية الدقة بمبلغ قدره 735 مليون دولار.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مصادر رفيعة المستوى، أن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وافقت، بالرغم من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، على بيع أسلحة أمريكية دقيقة لإسرائيل بملايين الدولارات".

ووفقا للمصادر ذاتها، تم إخطار الكونغرس الأمريكي رسميا بالصفقة في الخامس من مايو الماضي.

المصدر: "رويترز" + وكالات