ظريف يتعاطف مع الأتراك ويغرد بالتركي

عبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بتغريدة نشرها على "تويتر" باللغة التركية عن أسفه وتعاطفه مع الشعب التركي لما تشهده تركيا من حرائق الغابات.

إقرأ المزيد

وكتب ظريف: ‏"لقد تأثرت بشدة بالنيران التي اندلعت في بعض أجزاء تركيا نحن نشارك تركيا حكومة وشعبا في آلامها وسنقف إلى جانبها".

وأضاف: "رحم الله الأموات وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين.. ستكون صلواتنا وفرصنا في خدمة إخواننا في تركيا".

Türkiye'nin bazı bölgelerinde çıkan yangından çok etkilendim. Türkiye hükümeti ve halkının acılarını paylaşıyoruz ve yanlarında olacağız. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Hayır dua ve imkanlarımız Türkiye'deki kardeşlerimizin hizmetinde olacaktır — Javad Zarif (@JZarif) July 30, 2021

وفي الأيام الماضية اندلعت حرائق غابات في عدة ولايات تركية جنوب وجنوب غربي البلاد بينها أنطاليا، وأضنة، وموغلا، ومرسين.

وحتى مساء الخميس أسفرت حرائق الغابات عن مصرع أربعة أشخاص، وإصابة العشرات بجروح، فيما استنفرت السلطات التركية كافة إمكاناتها لإخماد الحرائق.

المصدر: RT