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ظريف يتعاطف مع الأتراك ويغرد بالتركي

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ظريف يتعاطف مع الأتراك ويغرد بالتركي
Reuters
محمد جواد ظريف
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عبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بتغريدة نشرها على "تويتر" باللغة التركية عن أسفه وتعاطفه مع الشعب التركي لما تشهده تركيا من حرائق الغابات.

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وكتب ظريف: ‏"لقد تأثرت بشدة بالنيران التي اندلعت في بعض أجزاء تركيا نحن نشارك تركيا حكومة وشعبا في آلامها وسنقف إلى جانبها".

وأضاف: "رحم الله الأموات وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين.. ستكون صلواتنا وفرصنا في خدمة إخواننا في تركيا".

وفي الأيام الماضية اندلعت حرائق غابات في عدة ولايات تركية جنوب وجنوب غربي البلاد بينها أنطاليا، وأضنة، وموغلا، ومرسين.

وحتى مساء الخميس أسفرت حرائق الغابات عن مصرع أربعة أشخاص، وإصابة العشرات بجروح، فيما استنفرت السلطات التركية كافة إمكاناتها لإخماد الحرائق.

المصدر: RT

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