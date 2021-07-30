بريطانيا تسجل 29622 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة البريطانيا 29622 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة مقابل 31117 إصابة أمس.

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وسجلت بريطانيا اليوم 68 حالة وفاة مقارنة مع 85 حالة وفاة في اليوم السابق.

ووصلت نسبة البالغين الذين حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح في بريطانيا 88.4 بالمئة في حين بلغت نسبة من تلقوا الجرعتين 71.8 بالمئة.

وتحتل بريطانيا المركز الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ7 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

المصدر: رويترز