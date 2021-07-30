الصومال.. مقتل 4 لاعبي كرة القدم بهجوم في مدينة كسمايو

أفادت وكالة الأنباء الصومالية يوم الجمعة بأن 4 لاعبي كرة قدم لقوا مصرعهم بتفجير سيارة مفخخة استهدفت حافلتهم بمدينة كسمايو.

وقالت الوكالة الرسمية إن الانفجار استهدف حافلة لاعبي فريق "JCCI".

وأكدت تقارير نقلتها الوكالة أن سيارة مفخخة انفجرت في مدينة كيسمايو الساحلية.

واشارت إلى أن اللاعبين كانوا في طريقهم إلى ملعب كرة القدم، حيث كان من المقرر أن يفتتح نائب رئيس جوبالاند منافسة بين أندية المدينة حول الاندماج الاجتماعي.

المصدر: وكالة الأنباء الصومالية