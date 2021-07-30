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الهند.. التربة تنهار وتجرف الطرق الجبلية

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الهند.. التربة تنهار وتجرف الطرق الجبلية
Reuters
صورة أرشيفية لانهيار أرضي في الهند
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قالت سلطات ولاية ماهاراشترا بوسط الهند، إن انهيارات التربة لا تزال مستمرة في المنطقة، بسبب الأمطار الغزيرة.

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وذكرت السلطات، أن عدد ضحايا هذه الانهيارات زاد على 160 شخصا، وتم إجلاء أكثر من 250 ألفا من السكان.

وتفيد الأنباء المتوفرة، بأن الانهيارات الأرضية وقعت أيضا في ولايات البلاد الشمالية.

وتظهر اللقطات التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف انهارت قطعة عملاقة من الجبل بسبب المطر الغزير، لتقطع الطريق القريب.

المصدر: نوفوستي

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