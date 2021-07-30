وكالة إيطالية: تدفق مستمر لمهاجرين تونسيين نحو جزيرة لامبيدوزا

نقلت وكالة "آكي" عن مصادر أمنية إيطالية قولها إن كبرى جرز الأرخبيل الصقلي تشهد منذ أيام تدفقات مستمرة للمهاجرين، ولا سيما التونسيين منهم.

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ولفتت المصادر إلى أن رجال الشرطة المالية، وعناصر الدرك وقوات حماية الموانئ يشاركون في عمليات الإنقاذ طيلة الوقت.

وأضافت المصادر ذاتها أن "عمليات رسو قوارب المهاجرين على سواحل جزيرة لامبيدوزا ارتفعت إلى 8 منذ منتصف الليل الماضي"، وقد "حمل آخر قاربين إلى الجزيرة وعلى التوالي، 11 مهاجرا، بينهم 3 قاصرين و15 مهاجرا، من بينهم قاصران.

وذكرت المصادر الأمنية أن هؤلاء المهاجرين، "يضافون إلى الثمانين الذين وصلوا إلى سواحل لامبيدوزا من منتصف الليل"، مشيرة إلى أنه "تم نقل الجميع إلى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا، التي أصبحت في حالة اضطراب تام الآن بعد وصول وافدي الأيام القليلة الماضية".

المصدر: آكي