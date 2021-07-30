بايدن يطالب الولايات الأمريكية بمنح 100 دولار لغير الملقحين

طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الولايات والمحليات تقديم 100 دولار للمقيمين غير المحصنين مقابل حصولهم على جرعات لقاح مضاد لكوفيد-19.

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والمكافأة النقدية للتطعيم كانت إحدى الأفكار الواردة في أحدث خطة لبايدن لتعزيز معدلات التطعيم المتأخرة في أجزاء كثيرة من البلاد.

وتم طرح جوهر خطته الجديدة أمس الخميس، وهو مطالبة العاملين الفيدراليين بالكشف عن حالة التطعيم الخاصة بهم إلى وكالاتهم.

ويشير بايدن إلى أدلة غير مؤكدة على أن مكافأة 100 دولار ستحقق نتائج.

وذكر البيت الأبيض أن سلسلة متاجر "كروغر" للبقالة جربتها وشهدت ارتفاع معدلات التطعيم إلى 75% من 50% بين الموظفين. وقد جربت نيومكسيكو وأوهايو وكولورادو هذه الفكرة أيضا.

وقال بايدن إن الولايات والمحليات يمكنها استخدام الأموال من قانون الإغاثة الخاص بكوفيد-19 لسداد تكاليف برامج الحوافز.

المصدر: "أسوشيتد برس"