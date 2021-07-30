 
مباشر

بايدن يطالب الولايات الأمريكية بمنح 100 دولار لغير الملقحين

أخبار العالم

بايدن يطالب الولايات الأمريكية بمنح 100 دولار لغير الملقحين
Reuters EVELYN HOCKSTEIN
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qxut

طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الولايات والمحليات تقديم 100 دولار للمقيمين غير المحصنين مقابل حصولهم على جرعات لقاح مضاد لكوفيد-19.

إقرأ المزيد
نيويورك تعطي 100 دولار مقابل الحصول على اللقاح المضاد لكورونا
نيويورك تعطي 100 دولار مقابل الحصول على اللقاح المضاد لكورونا

والمكافأة النقدية للتطعيم كانت إحدى الأفكار الواردة في أحدث خطة لبايدن لتعزيز معدلات التطعيم المتأخرة في أجزاء كثيرة من البلاد.

وتم طرح جوهر خطته الجديدة أمس الخميس، وهو مطالبة العاملين الفيدراليين بالكشف عن حالة التطعيم الخاصة بهم إلى وكالاتهم.

ويشير بايدن إلى أدلة غير مؤكدة على أن مكافأة 100 دولار ستحقق نتائج.

وذكر البيت الأبيض أن سلسلة متاجر "كروغر" للبقالة جربتها وشهدت ارتفاع معدلات التطعيم إلى 75% من 50% بين الموظفين. وقد جربت نيومكسيكو وأوهايو وكولورادو هذه الفكرة أيضا.

وقال بايدن إن الولايات والمحليات يمكنها استخدام الأموال من قانون الإغاثة الخاص بكوفيد-19 لسداد تكاليف برامج الحوافز.

المصدر: "أسوشيتد برس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا