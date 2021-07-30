القوات الأفغانية تصد هجوما لـ"طالبان" على كبرى مدن غرب البلاد

أعلنت السلطات الأفغانية أن القوات الحكومية صدت هجوما شنته حركة "طالبان" في محيط هرات كبرى مدن غرب أفغانستان وثالثة كبريات مدن البلاد من حيث عدد السكان على الحدود مع إيران.

وقال المتحدث باسم حكومة الولاية جيلاني فرهد، إن "مقاتلي طالبان شنوا الليلة الماضية هجمات قرب مدينة هرات، خصوصا في منطقة غزارة الواقعة على بعد نحو 50 كيلومترا إلى الجنوب من وسط المدينة"، مشيرا إلى وقوع معارك أخرى في منطقة كرخ المحاذية لهرات شرقا.

وأضاف: "لحسن الحظ صدت قوات الأمن الأفغانية هجماتهم"، موضحا أن "منطقة غزارة لا تزال تشهد اشتباكات متفرقة".

وأشار إلى مقتل 4 عناصر في قوات الأمن الأفغانية في معارك وقعت على أطراف المدينة، مؤكدا أن "ما بين 30 و40 من مقاتلي طالبان قتلوا في المنطقتين اللتين شهدتا المعارك".

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن "وحدات من القوات الأفغانية وأخرى من مليشيات تابعة لإسماعيل خان، زعيم الحرب النافذ والمناوئ لطالبان، انتشرت حول هرات".

وشنت طالبان مطلع مايو الماضي هجوما واسع النطاق ضد القوات الأفغانية بالتزامن مع بدء الانسحاب النهائي للقوات الأجنبية من أفغانستان، حيث سيطروا في غضون ثلاثة أشهر على مساحات ريفية شاسعة في مواجهة قوات أفغانية لم تظهر إلى الآن مقاومة فعلية.

المصدر: "أ ف ب"