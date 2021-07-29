 
مباشر

أرجنتيني يختطف فتاة ويحبسها 23 عاما

أخبار العالم

أرجنتيني يختطف فتاة ويحبسها 23 عاما
AGUSTIN MARCARIAN
الشرطة الأرجنتينية - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qxr8

بدأت في الأرجنتين محاكمة أوسكار ألبرتو راكو من مدينة روزاريو البالغ 50 عاما بتهمة خطف وحجز صديقته 23 عاما، حيث طالب المدعي العام بسجنه 18 عاما.

ووفقا لقناة "TN" المحلية، فإن الضحية التي تبلغ الآن 43 عاما، قالت في شهادتها إنها "اضطرت أثناء الحجز لتنظيف المنزل والقيام بأعمال مختلفة تلقى راكو المال مقابلها، وكانت تركع لساعات وتطلب العفو منه لكونها "شخصا سيئا"، وتعرضت للإيذاء الجسدي".

وأوضحت أنها "تمكنت من الفرار في مايو 2019.. حبسني في صباح أحد الأيام، وجعلني أقف وأكنس أمام المنزل، ثم ذهب إلى الحمام".

وتابعت: "وجدت حوالي 8 دولارات في المنزل وأخذت معي هاتفي. وبعد الابتعاد لعشرات الأمتار، تمكنت من ركوب سيارة أجرة"، مشيرة إلى أنها تمكنت من العثور على جهاز هاتف عمومي واتصلت بخالتها.

وذكرت القناة أن محاكمة المتهم عقدت أول جلساتها أمس الأربعاء.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا