بلينكن: لا يمكن إنهاء الحرب في اليمن بكبسة زر

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه لا يمكن إنهاء الحرب في اليمن بكبسة زر، مثمنا الخطة السعودية لتحقيق السلام في هذا البلد.

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كلام بلينكن جاء خلال زيارة رسمية للكويت، حيث بحث ملف إيواء المترجمين الأفغان في القواعد الأمريكية وملفات أخرى.

واعتبر بلينكن أن بلاده نجحت إلى حد كبير في تحقيق أهدافها في أفغانستان، مشددا على أنه لا حل عسكريا للصراع في هذا البلد.

وفي الملف التونسي، قال بلينكن، إن بلاده قلقة من إمكانية انحراف تونس عن مسارها الديمقراطي، معربا عن قلقه أيضا من إمكانية قمع أي شكل من أشكال حرية التعبير في تونس لا سيما حرية الصحافة.

وشدد بلينكن تعليقا على إغلاق مكتب "الجزيرة" في تونس، على أن واشنطن تقف بحزم مع حرية الصحافة في كل مكان وفي تونس بطبيعة الحال.

أما بشأن الملف النووي الإيراني، فقد أكد بلينكن أن إيران لم تتخذ بعد القرار الهام بشأن عودتها للاتفاق النووي.

وكان بلينكن قال إن الولايات المتحدة أظهرت حسن النية والرغبة في العودة إلى الامتثال بالاتفاق النووي الموقع عام 2015، معتبرا أن الكرة لا تزال بملعب إيران، وأن عملية التفاوض مع إيران لا يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى.

المصدر: وكالات