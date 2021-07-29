مولدوفا تستدعي سفيرها لدى موسكو للتشاور

أعلنت خارجية مولدوفا أنه تم استدعاء السفير لدى روسيا، فلاديمير غولوفاتوك، إلى كيشيناو للتشاور وتقييم أنشطة البعثة الدبلوماسية، وذلك وسط تقارير عن تورطه في فضيحة جنسية.

وقالت الخارجية المولدوفية في بيان لها اليوم الخميس، إنها استدعت غولوفاتوك إلى كيشيناو "لفترة غير محددة للتشاور وتقييم أنشطة البعثة الدبلوماسية، فضلا عن الجوانب المتعلقة بسلوكه".

في وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام مولدوفية أن سبب استدعاء جولوفاتيوك يرجع لتورطه المزعوم في فضيحة جنسية.

وشددت وزارة الخارجية على أنه "حتى تتضح كل ملابسات هذه القضية، فإننا نحجم عن التعليق على المعلومات التي ظهرت في الصحافة الوطنية، مشيرة إلى أن الوزارة ملتزمة بعدم التسامح على الإطلاق مع أي نوع من الضغوط".

وكان غولوفاتيوك نائبا سابقا عن حزب الاشتراكيين وعين سفيرا لدى موسكو في ديسمبر عام 2020.

المصدر: "نوفوستي"