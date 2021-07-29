باشينيان يدعو لنشر قوات روسية على الحدود مع أذربيجان

دعا القائم بأعمال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، إلى نشر نقاط ارتكاز عسكرية تابعة لحرس الحدود الروسي، على طول حدود بلاده مع أذربيجان.

وأضاف باشينيان: "مع الأخذ بالاعتبار الوضع الحالي، أعتقد أنه من المنطقي النظر في مسألة نشر قوات من حرس الحدود الروسي على طول الحدود الأرمنية - الأذربيجانية، مما سيسمح بتنفيذ العمل في مجال ترسيم الحدود، وتعيين هذه الحدود دون خطر وقوع الاشتباكات العسكرية".

وأشار القائم بأعمال رئيس وزراء أرمينيا، إلى أن حكومة بلاده تخطط لمناقشة هذا الموضوع مع الزملاء الروس.

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تأزم الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان في 12 مايو. وأفادت وزارة الدفاع الأرمنية، بأن الجيش الأذربيجاني حاول القيام ببعض الأعمال "لتحديد الحدود" في إحدى المناطق الحدودية في منطقة سيونيك.

من جانبه أبلغ باشينيان، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه أوعز إلى الجهات المختصة في حكومته لتجري مشاورات مع منظمة معاهدة الأمن الجماعي بخصوص الوضع على الحدود مع أذربيجان.

المصدر: نوفوستي