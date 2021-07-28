المجلس العسكري في تشاد يسمح بتظاهرة للمعارضة

سمح المجلس العسكري الحاكم في تشاد منذ وفاة الرئيس إدريس ديبي إيتنو، بتظاهرة مقررة غدا الخميس للمعارضة الأشد انتقادا له، وفق قرار صادر عن وزارة الأمن العام.

ودعت جمعيات من المجتمع المدني وحزب "المحوّلون" بزعامة المعارض سوكسي ماسرا إلى التظاهر ضد "مصادرة السلطة" من قبل المجلس العسكري الانتقالي بقيادة محمد ادريس ديبي إيتنو نجل الرئيس الراحل، و"المطالبة بمراجعة الميثاق الحالي وتنظيم مؤتمر وطني سيادي جامع وشامل".

وقال ماكس لولنغار منسق منصة "واكيت تاما" المعارضة لوكالة "فرانس برس": "وافقنا على تغيير المسار الذي أرادته الحكومة لنظهر قدرتنا على التعبئة".

وقد تولى مجلس عسكري انتقالي مؤلف من 15 جنرالا برئاسة الجنرال محمد إدريس ديبي (37 عاما) السلطة في 20 أبريل معلنا مقتل الرئيس خلال معركة ضد متمردين بعد ثلاثة عقود أمضاها في السلطة.

وتعهد المجلس العسكري يومها بتنظيم "انتخابات حرة وديمقراطية" في نهاية "فترة انتقالية" تستمر 18 شهرا قابلة للتجديد مرة واحدة.

لكن المجتمع الدولي وعلى رأسه الاتحاد الإفريقي اشترط ألا تتعدى الفترة الانتقالية 18 شهرا.

المصدر: "أ ف ب"