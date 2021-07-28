طهران: واشنطن رفضت رفع عقوبات ترامب عن أكثر من 500 شخص وكيان إيراني

أعلن مندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي أن واشنطن رفضت رفع العقوبات التي تم فرضها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب على أكثر من 500 شخص وكيان إيراني.

وقال غريب آبادي يوم الأربعاء إن "الأمريكيين يدعون بأنهم مستعدون للعودة إلى التزاماتهم بموجب الاتفاق النووي ورفع العقوبات، لكن سلوكهم أثناء التفاوض لا يؤكد ذلك".

وأشار إلى أن واشنطن تربط الموضوع بالتفاوض مستقبلا عن القضايا الإقليمية، ورفضت إلغاء المرسوم بشأن حظر توريد الأسلحة، ما يتناقض مع قرار 2231 لمجلس الأمن الدول.

وتابع قائلا إن الأمريكيين رفضوا رفع عقوبات ترامب ضد أكثر من 500 شخص وكيان إيراني والتخلي عن العقوبات المفروضة تحت قانون CAATSA (لمواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات).

وأضاف أن واشنطن "رفضت تقديم ضمانات بشأن عدم تكرار تصرفات الإدارة السابقة إذا تم التوصل إلى تفاهمات"، ورفضت كذلك مناقشة الأضرار التي ألحقت بإيران نتيجة الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي.

وأكد غريب آبادي أن الولايات المتحدة ترفض أيضا تنفيذ التزاماتها قبل عودة إيران إلى الالتزام بالصفقة النووية.

المصدر: وكالات