دوتيرتي يدعو الحكومة إلى تطعيم أي شخص يريد أخذ اللقاح

أمر الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي حكومته بفتح حملة التطعيم ضد فيروس كورونا لأي شخص يريد أخذ اللقاح في الوقت الذي تسعى فيه بلاده لحماية السكان من متحورات الفيروس القابلة للانتشار.

ومع تلقيح 6٪ فقط من السكان البالغ عددهم 110 ملايين شخص، لا يزال الملايين عرضة للعدوى وتهدف الحكومة إلى تحصين ما يصل إلى 70 مليون شخص بشكل كامل قبل نهاية العام.

وقال دوتيرتي: "أعطوا اللقاحات لأولئك الذين يريدون التطعيم"، معربا عن قلقه بشأن متغير "دلتا" الأكثر عدوى، داعيا زعماء القرى إلى منع أولئك الذين يرفضون التطعيم في مجتمعاتهم من مغادرة منازلهم.

وتوجه إلى الرافضين للقاح قائلا: "لا تغادر منزلك. إذا خرجت، سأطلب من الشرطة مرافقتك إلى منزلك.. إذا كنت لا ترغب في مساعدة البلد عن طريق التطعيم، فمن الأفضل أن تبقى في منزلك".

ولم يتضح ما إذا كان توجيهه يعني أنه يمكن إعطاء اللقاحات للفلبينيين غير المدرجين في المجموعات ذات الأولوية للحكومة.

ونظرا لمحدودية الإمدادات، فإن الفلبين تعطي الأولوية للعاملين في الرعاية الصحية وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية حالية والبالغين في سن العمل.

ومع أكثر من 1.5 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 27000 حالة وفاة، فإن الفلبين لديها ثاني أسوأ انتشار لكورونا في جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا.

المصدر: "رويترز"