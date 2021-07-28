جنوب إفريقيا تندد بقرار مفوضية الاتحاد الإفريقي منح إسرائيل صفة مراقب

نددت جنوب إفريقيا اليوم الأربعاء بالقرار "الأحادي" الذي اتخذته مفوضية الاتحاد الإفريقي الأسبوع الماضي بمنح إسرائيل صفة مراقب داخل المنظمة.

وقالت بريتوريا التي تولت الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي العام الماضي في بيان إنها "شعرت بالقلق جراء القرار الجائر وغير المبرر الذي اتخذته مفوضية الاتحاد الإفريقي بمنح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي".

وقالت وزارة خارجية جنوب إفريقيا إن مفوضية الاتحاد الإفريقي اتخذت "القرار الأحادي الجانب" دون التشاور مع أعضائها، ووصفت القرار بأنه "غير واضح وغير مفهوم".

وأضافت: "قرار منح إسرائيل صفة مراقب هو أكثر إثارة للصدمة لأنه حصل هذا العام الذي تعرض فيه الشعب الفلسطيني المضطهد لقصف مدمر ومع استمرار الاستيطان غير القانوني على أراضيه"، مبينة أن "جنوب إفريقيا مقتنعة تماما بأنه ما لم تكن إسرائيل مستعدة للتفاوض على خطة سلام دون شروط مسبقة، يحب ألا تكون لها صفة مراقب" داخل الاتحاد الإفريقي.

ومن المقرر أن تطلب جنوب إفريقيا من موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، شرح هذا القرار وتأمل في أن تناقش هذه المسألة بين رؤساء الدول والحكومات.

المصدر: "أ ف ب"