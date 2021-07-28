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إيران.. إقرار قانون للإشراف على نشاط مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام الإنترنت

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إيران.. إقرار قانون للإشراف على نشاط مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام الإنترنت
Reuters DADO RUVIC
صورة تعبيرية لشعارات مواقع التواصل الاجتماعي
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أقر البرلمان الإيراني قانونا يقضي بإشراف الحكومة على نشاط مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام الإنترنت في البلاد.

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ويواجه هذا القانون انتقادات كثيرة من قبل نشطاء الإنترنت وحقوق الانسان في إيران، حيث اعتبروه "محاولة للحد من حرية مستخدمي الشبكة ومواقع التواصل الاجتماعي".

في سياق منفصل، كانت خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول قد تعطلت في إيران بعد أسبوع من احتجاجات السكان في جنوب غرب البلاد بسبب نقص المياه، في اضطرابات أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، حسبما ذكرت جماعة مراقبة.

المصدر: RT + "أ ب"

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