الولايات المتحدة.. قتيلان وعدد من الجرحى في تسرب كيمياوي بمصنع في تكساس

قالت شركة "ليوندل باسل" إن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب عدد آخر، في أعقاب تسرب حمض الأسيتيك بمصنع شركة للكيمياويات في لا بورت، بولاية تكساس، الليلة الماضية.

وقال بيان أصدرته الشركة إن الحادث وقع بعد إغلاق وحدة انتاج خلال اليوم لإجراء أعمال الصيانة الدورية. وأصيب اثنان من العاملين هناك بعقود بإصابات قاتلة، بينما تم نقل خمسة من العاملين بعقود وأحد الموظفين الدائمين بالشركة إلى مستشفيات محلية للعلاج.

وأضافت الشركة أنه تم وقف التسرب وأن عمليات التطهير جارية. وذكرت أن مراقبة الهواء تشير إلى عدم وجود أي مستويات تدعو للقلق على سكان المنطقة.

وقالت ليونديل إنه يجري التحقيق في أسباب الحادث.

المصدر: رويترز