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طوكيو.. ارتفاع الإصابات اليومية بكورونا بشكل قياسي

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طوكيو.. ارتفاع الإصابات اليومية بكورونا بشكل قياسي
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قالت وكالة أنباء كيودو اليابانية، الأربعاء، نقلا عن مصادر حكومية، إن عدد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في طوكيو تجاوز 3000 حالة لأول مرة.

وبحسب السلطات، كانت اليابان قد نجحت من المتحورات المدمرة التي عانت منها دول أخرى مثل الهند وإندونيسيا والولايات المتحدة، لكن الموجة الخامسة من الوباء التي يغذيها متغير "دلتا" تضاعف الضغط على المستشفيات في طوكيو، المدينة المضيفة للأولمبياد.

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كما سجلت السلطات الصحية إصابات بفيروس كورونا بين أعضاء الوفود المشاركة في أولمبياد طوكيو تجاوزت 100 حالة.

وتشهد النسخة الحالية من الألعاب الأولمبية، مشاركة 206 بعثات رياضية (205 بلدان وفريق اللاجئين)، وستجري المسابقات في ملاعب دون جمهور، بينما يخضع عشرات آلاف المشاركين، بمن فيهم الصحفيون القادمون من الخارج، لقيود صحية مشددة.

وتسجل العاصمة اليابانية أعدادا متزايدة من الإصابات بكورونا، حيث أعلنت فيها حالة طوارئ طبية منذ الاثنين الماضي، وتستمر حتى 22 أغسطس.

المصدر: رويترز

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