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مقتل شخص وإصابة 31 بانفجار في مجمع للكيماويات غرب ألمانيا

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مقتل شخص وإصابة 31 بانفجار في مجمع للكيماويات غرب ألمانيا
AP Oliver Berg/dpa
دخان يتصاعد من موقع انفجار في مجمع كيمبارك للكيماويات بمدينة ليفركوزن غرب ألمانيا.
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قتل شخص وأصيب 31 على الأقل جراء انفجار وقع اليوم الثلاثاء في مجمع كيمبارك للكيماويات بمدينة ليفركوزن غرب ألمانيا.

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انفجار في مجمع للكيمياويات في مدينة ليفركوزن الألمانية (فيديو)

وذكر مدير مجمع كيمبارك، لارس فريدريش، أن رجال الإنقاذ عثروا على جثة شخص بعد الانفجار، حيث أصيب ما لا يقل عن 31 شخصا فيما لا يزال 4 في عداد المفقودين في أعقاب الحادث.

وأضاف فريدريش، في بيان مكتوب: "نحن قلقون للغاية بشأن هذا الحادث المأساوي ووفاة موظفنا".

وقالت سلطات مدينة ليفركوزن سابقا إن انفجار مجمع كيمبارك، على بعد حوالي 20 كيلومترا شمال كولونيا على نهر الراين، وقع في صهاريج تخزين المذيبات.

مدينة ليفركوزن هي موطن شركة "باير"، إحدى أكبر شركات الكيمياويات في ألمانيا.

المصدر: وكالات

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