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زاخاروفا تقترح على واشنطن "إزالة آثارها" من العراق وليبيا وأفغانستان وسوريا

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زاخاروفا تقترح على واشنطن
Sputnik Russian Foreign Ministry
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اقترحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على الولايات المتحدة "إزالة آثارها" من العراق وليبيا وأفغانستان وسوريا.

وجاء ذلك تعليقا على تصريحات نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال جون هايتن.

وقال هايتن في وقت سابق إنه على الولايات المتحدة التي ترى التطورات في أفغانستان والعراق "ألا تتجاهل التهديدات في الشرق الأوسط، بل أن تتعامل معها بشكل مختلف، وتترك آثارا صغيرة حتى يكون جسمنا أكثر تركيزا على التهديدات من الصين وروسيا".

وقالت زاخاروفا في منشور على "تلغرام"، اليوم الاثنين، إنه "ربما قبل تركيز جسمها على التهديدات، ينبغي عليها إزالة آثارها الصغيرة في العراق وليبيا وأفغانستان وسوريا".

المصدر: "سبوتنيك"

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