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مسؤول أمريكي: بايدن باع بلدنا للفوز بالانتخابات الرئاسية

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مسؤول أمريكي: بايدن باع بلدنا للفوز بالانتخابات الرئاسية
Reuters
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قال مدير إدارة الهجرة والجمارك في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن الروح المعنوية داخل مجموعة إنفاذ القانون "في المرحاض'' مع استمرار أزمة الهجرة.

وأكد توم هومان أنه يشعر بالاشمئزاز من تعامل الرئيس جو بايدن مع أزمة الهجرة على الحدود الجنوبية، مشيرا إلى أنه زار الحدود أربع مرات في الشهرين الماضيين "وعناصرنا رجالا ونساء فقدوا الاحترام الكامل لرئيس الولايات المتحدة وهو أمر محزن".

وعن وعد بايدن خلال حملته الانتخابية بمنح كل طالبي اللجوء مكانا آمنا في الولايات المتحدة قال هومان: "بايدن باع هذا البلد للفوز بالرئاسة والآن نرى ذلك قيد التنفيذ، بحدود مفتوحة".

وأضاف: "في حين أن الناس ينظرون إلى أزمة الحدود على أنها مجرد أزمة، فإن وعد حملة بايدن بفتح الحدود سيؤتي ثماره بنجاح.. يقول الناس هذا عدم كفاءة ، هذا سوء إدارة… لا ليس كذلك خطتهم تتحق بشكل مثالي… هذه حدود مفتوحة".

المصدر: "ديلي ميل"

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