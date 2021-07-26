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احتجاجات في طهران بسبب الكهرباء ونائب المحافظ يوضح

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احتجاجات في طهران بسبب الكهرباء ونائب المحافظ يوضح
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علق نائب محافظ طهران للشؤون الأمنية، على موضوع انقطاع التيار الكهربائي، وعلى مزاعم الاحتجاجات في العاصمة طهران بخصوص الكهرباء.

وقال نائب محافظ طهران للشؤون الأمنية، إن "انقطاع التيار الكهربائي كان بسبب اجتماع الناس في أهم مراكز بيع أجهزة الخليوي والهواتف المحمولة بشارع جمهوري بقلب العاصمة، وأرسلنا فريقا لمعالجة الموضوع بعد أن تم رفع الخلل الفني هناك".

ويأتي هذا بعد أن "ادعت" بعض المصادر الإعلامية أن الاحتجاج أتى بعد أنباء عن نية البرلمان الإيراني سن قانون لتشديد الإجراءات ضد مواقع التواصل الاجتماعي و الانترنت.

وكانت وسائل إعلام قد تحدثت عن احتجاج على انقطاع التيار الكهربائي قام به أصحاب محال تجارية في قلب العاصمة طهران.

المصدر: RT

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