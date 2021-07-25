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حرائق تجتاح جزيرة سردينيا الإيطالية والحكومة تجلي المواطنين (صور)

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حرائق تجتاح جزيرة سردينيا الإيطالية والحكومة تجلي المواطنين (صور)
AP
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شبت حرائق اليوم الأحد في جزيرة سردينيا الإيطالية في البحر المتوسط، حيث أجلت السلطات نحو 400 شخص خلال الليل، فيما لم ترد تقارير عن وفيات أو إصابات.

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وقال عمال الإطفاء إن العديد من المنازل في المنطقة الداخلية على الجانب الغربي للجزيرة تضررت.

وذكرت سلطات الحماية المدنية أن مسحا أوليا أشار إلى أن ألسنة النيران التهمت عشرة آلاف فدان حول منطقة مونتيفيرو الأثرية، قرب وسط ثاني أكبر جزيرة في إيطاليا.

وأجلت السلطات مئتي شخص من بلدة كولييري خلال الليل و 155 آخرين من سيناريولو، حيث لم تصل النيران إلى المناطق السكنية بعد، بحسب رئيس البلدية.

حرائق تجتاح جزيرة سردينيا الإيطالية والحكومة تجلي المواطنين (صور)
AP

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن أكثر من نصف من تم إجلاؤهم في كولييري سمح لهم بالعودة إلى منازلهم الأحد.

ونقلت "أنسا" عن أنطونيو بيلوي، رئيس هيئة الحماية المدنية بالجزيرة، قوله إن إحدى عشرة طائرة تعمل على إخماد النيران.

حرائق تجتاح جزيرة سردينيا الإيطالية والحكومة تجلي المواطنين (صور)
AP
حرائق تجتاح جزيرة سردينيا الإيطالية والحكومة تجلي المواطنين (صور)
AP

المصدر: "أسوشيتد برس"

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