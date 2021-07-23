الهند.. مقتل 36 شخصا بانهيارات أرضية جراء الفيضانات بغرب البلاد

قال مسؤول هندي إن 36 شخصا لقوا مصرعهم جراء الانهيارات الأرضية التي سببتها الأمطار الموسمية الغزيرة بغرب الهند، وسط محاولات الإنقاذ لعشرات المحاصرين، وفقا لوكالة فرانس برس.

إلى ذلك قالت نيدي تشودري رئيسة منطقة رايغاد بغرب ولاية ماهاراشترا لوكالة أسوشيتيد بريس إن خمس أشخاص قتلوا في ثلاث انهيارات أرضية بالمنطقة. وأضافت أن العديد ممن تم إنقاذهم كانت قد تقطعت بهم السبل على أسطح المنازل وحتى فوق الحافلات على الطرق السريعة.

وتابعت تشودري إن هطول الأمطار تباطأ وانخفضت مستويات المياه، الجمعة، لكن الوصول إلى المناطق المتضررة بشدة لا يزال يواجه عوائق، مما يعطل عمليات الإنقاذ.

وفي أماكن أخرى من المنطقة، تم إنقاذ 200 شخص آخر في منطقة راتناغيري من مناطق التلال يوم الخميس بعد هطول أمطار غزيرة، وفقا لوكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا".

وبحسب الوكالة، غمرت المياه أكثر من نصف المنطقة في بلدة تشبلون الساحلية، التي يقطنها 70 ألف شخص.

وقال بي إن باتيل، مدير منطقة راتناغيري، إنه طلب المساعدة من الجيش وخفر السواحل والقوة الوطنية للاستجابة للكوارث في عمليات الإنقاذ.

Monsoon rains killed at least 35 people in Mumbai, India this week, after landslides collapsed houses.



Officials say the climate crisis is making rains and flooding more extreme, overwhelming infrastructure: "We have been talking about climate change and it is happening." pic.twitter.com/aFfNNvAqbt — AJ+ (@ajplus) July 20, 2021

المصدر: أسوشيتيد برس، فرانس برس