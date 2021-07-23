خامنئي يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا الوطني (صورة)

تلقى المرشد الإيراني، علي خامنئي، صباح اليوم الجمعة، الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكورونا المصنع محليا.

إقرأ المزيد

وتم تطعيم علي خامنئي بالجرعة الثانية من لقاح "إيران بركت" المصنع محليا.

وكان المرشد الإيراني قد تلقى الجرعة الأولى من لقاح "إيران بركت" في 25 يونيو الماضي.

Today, Friday the 23rd of July, receiving the second dose of the Iranian COVID-19 vaccine#ProudlyIranianpic.twitter.com/DcOoSUGCyY — Khamenei.ir (@khamenei_ir) July 23, 2021

ويبلغ المرشد الإيراني من العمر 82 عاما، وكانت السلطات أعلنت في عام 2014 إجراءه عملية جراحية في البروستات، وصفت بالناجحة.

المصدر: RT