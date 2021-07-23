 
مباشر
عاجل
لافروف: من مصلحة أفغانستان أن تطلق الحكومة حوارا مع جميع الأطراف في أسرع وقت ممكن بدل التشبث بالسلطة

خامنئي يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا الوطني (صورة)

أخبار العالم

خامنئي يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا الوطني (صورة)
Reuters
المرشد الإيراني علي خامنئي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qw6l

تلقى المرشد الإيراني، علي خامنئي، صباح اليوم الجمعة، الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكورونا المصنع محليا.

إقرأ المزيد
بالفيديو.. المرشد الإيراني يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا المصنع محليا
بالفيديو.. المرشد الإيراني يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا المصنع محليا

وتم تطعيم علي خامنئي بالجرعة الثانية من لقاح "إيران بركت" المصنع محليا.

وكان المرشد الإيراني قد تلقى الجرعة الأولى من لقاح "إيران بركت" في 25 يونيو الماضي.

ويبلغ المرشد الإيراني من العمر 82 عاما، وكانت السلطات أعلنت في عام 2014 إجراءه عملية جراحية في البروستات، وصفت بالناجحة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا