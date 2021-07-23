الهند تسقط طائرة مسيرة فيها متفجرات

أفادت وسائل إعلام محلية هندية بسقوط طائرة بدون طيار في منطقة كاناشاك الهندية في جامو وكشمير بالقرب من الحدود مع باكستان، وعُثر على 5 كيلوغرامات من المتفجرات على متنها.

وبحسب قناة "إن دي تي في" نقلا عن الشرطة تم رصد الطائرة بدون طيار يوم الأربعاء في منطقة ساتواري، وشوهدت طائرة بدون طيار أخرى بالقرب من قاعدة جامو الجوية في 16 يوليو.

في وقت سابق، قال السكرتير الخاص لوزارة الداخلية الهندية، في إس كاومودي، إن الهند قلقة بشأن استخدام الإرهابيين للتكنولوجيات الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة.

وبحسب قوله، فإن "إمكانية استخدام طائرات مسلحة مسيرة لأغراض إرهابية ضد أهداف استراتيجية وتجارية تتطلب اهتمامًا جادًا، حيث توجد حالات استخدم فيها الإرهابيون الطائرات المسيرة لتهريب الأسلحة عبر الحدود".

وفي أواخر يونيو تم استخدام طائرتين مسيرتين خلال هجوم على قاعدة جوية في إقليم جامو وكشمير. وأسفر الانفجاران عن إصابة شخصين وتدمير سقف أحد المباني بشكل جزئي. وبحسب الجيش فإن هذا هو أول هجوم من نوعه في الهند.

المصدر: نوفوستي