البرازيل تسجل 49757 إصابة و1412 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الخميس، تسجيل 49757 إصابة و1412 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 49757، مقابل 54517 الأربعاء، ليبلغ العدد الإجمالي مستوى نحو 19.523 مليون حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 1412 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 1424 الأربعاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 547016 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه منذ أسابيع ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.

المصدر: "رويترز" + وكالات