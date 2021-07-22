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ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في بلجيكا إلى 37 شخصا

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ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في بلجيكا إلى 37 شخصا
Reuters YVES HERMAN
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قالت السلطات البلجيكية الخميس إن عدد ضحايا فيضانات الأنهار والسيول التي وقعت الأسبوع الماضي ارتفع إلى 37 قتيلا فيما اعتُبر ستة آخرون في عداد المفقودين.

وقال مركز مواجهة الأزمات البلجيكي، الذي ينسق عمليات الإنقاذ والإغاثة، إن خبراء الشرطة حددوا حتى الآن هويات 32 من القتلى.

وأضاف المركز البلجيكي أنه من بين 473 اعتبروا في عداد المفقودين، هناك ستة لم يتم حتى الآن العثور عليهم.

وأوضح المركز في بيان "توجد مؤشرات على احتمال أن يكون بعضهم على قيد الحياة، لكن من المؤسف أن هناك احتمالات قوية جدا بأن آخرين غيرهم سوف يُضافون إلى عداد القتلى".

وفي ألمانيا المجاورة أودت الفيضانات بحياة أكثر من 100 شخص، وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية حالة الكارثة العسكرية في المناطق المنكوبة.

المصدر: وكالات

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