ارتفاع حصيلة ضحايا الشغب في سجون إكوادور إلى 21 قتيلا

أدت أعمال شغب اندلعت في سجنين في الإكوادور يوم أمس الأربعاء إلى مقتل 21 شخصا وإصابة آخرين بجروح، بينهم عناصر من الشرطة، وفق السلطات.

ونشرت السلطات وحدات خاصة من الشرطة في السجنين الواقعين في إقليم غواياس الجنوبي وإقليم كوتوباكسي جنوبي العاصمة كيتو لاحتواء العنف.

وقالت شرطة الإكوادور على تويتر الخميس إنها ألقت القبض على 45 سجينا أثناء محاولتهم الهرب من سجن كوتوباكسي حيث قالت هيئة السجون إن عشرة سجناء قتلوا وأصيب 35 بجروح وقتل ثمانية سجناء في سجن غواياس.

وكان السجنان قد شهدا أعمال شغب في فبراير عندما وقعت اشتباكات بين عصابات متناحرة تتنافس للسيطرة على السجون الرئيسية في البلاد، ما أوقع 79 قتيلا من السجناء في يوم واحد.

إقرأ المزيد

ويوجد في الإكوادور حوالى ستين سجنا تتسع لـ29 ألف شخص. لكنها تضم عددا من السجناء يفوق طاقتها بنسبة ثلاثين بالمئة، ويبلغ 38 ألف سجين، يراقبهم 1500 حارس، بينما يحتاج ذلك إلى أربعة آلاف لتأمين سيطرة فعالة عليهم.

وحاولت الحكومة العام الماضي احتواء العنف في السجون بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر حتى تتمكن من نشر جنود في إطار تعزيزات.

المصدر: "رويترز"