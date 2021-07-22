بريطانيا تفرض عقوبات على رئيس غينيا الاستوائية الذي اشترى قفازا لمايكل جاكسون

فرضت بريطانيا عقوبات اليوم الخميس على نائب رئيس غينيا الاستوائية وابنه، تيودورو نغيما أوبيانغ مانغي، لتورطه في أعمال فساد كبيرة.

وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية أنها أدرجت أوبيانغ مانغي في قائمة العقوبات لإهداره ملايين الدولارات التي قالت لندن إنه أنفقها مثلا على عقار فاخر في باريس بقيمة 100 مليون دولار وطائرة خاصة بمبلغ 38 مليون دولار.

ودفع ابن رئيس غينيا الاستوائية كذلك 275 ألف دولار لشراء قفاز ارتداه المغني الأمريكي الراحل، مايكل جاكسون، خلال أول جولة غنائية له.

كما فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على 4 أشخاص آخرين أحدهم العراقي نوفل حمادي السلطان، الذي تولى سابقا منصب محافظ نينوى ويخضع حاليا لعقوبة السجن مدة 5 سنوات لإهدار أموال عامة.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول المصرفية في أراضي بريطانيا ومنع الدخول إلى المملكة المتحدة.

المصدر: وكالات