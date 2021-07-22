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بادين: الأطفال دون الـ12 عاما قد يكونون مؤهلين للحصول على لقاح كورونا في نهاية أغسطس

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بادين: الأطفال دون الـ12 عاما قد يكونون مؤهلين للحصول على لقاح كورونا في نهاية أغسطس
Reuters JONATHAN ERNST
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما في الولايات المتحدة قد يكونون مؤهلين للحصول على اللقاح المضاد لكورونا في نهاية أغسطس المقبل.

وفي تصريح لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال بايدن إن "الأطفال دون سن 12 عاما قد يكونون مؤهلين للحصول على لقاح كورونا بحلول نهاية أغسطس أو بداية سبتمبر".

ووجه نداء للأمريكيين المشككين باللقاحات، داعيا إياهم لتلقي اللقاح.

وكان خبير الأوبئة وكبير مستشاري البيت الأبيض الطبيين أنتوني فوتشي أكد أن طفرة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا، سببت أكثر من 80% من إصابات الفيروس الجديدة في الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن اللقاحات ما زالت فعالة في مواجهة هذه الطفرة.

المصدر: "رويترز" + RT

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