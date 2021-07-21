إيطاليا.. ضجة سياسية إثر قتل عضو في حزب الرابطة اليميني مهاجرا مغربيا - فيديو

أخضعت السلطات الإيطالية ماسيمو أدرياتيكي عضو حزب الرابطة اليميني الإيطالي للإقامة الجبرية على ذمة التحقيق في قتله مهاجرا مغربيا بالرصاص، إثر مشادة بينهما في إحدى الحانات.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن "ماسيمو أدرياتيكي عضو مجلس بلدية فوجيرا بشمال إيطاليا، قتل المهاجر المغربي (38 عاما) الليلة الماضية"، فيما عرفت الشرطة عن القتيل بيونس البوسطاوي، وقالت إن "أفرادها يحققون في واقعة إطلاق النار".

وأضافت المصادر، أن "مشادة اندلعت بين الرجلين في حانة بوسط فوجيرا، وأن أدرياتيكي أكد أنه استخدم السلاح بعد أن دفعه البوسطاوي أرضا بينما كان يحاول الاتصال بالشرطة".

وأثارت القضية ضجة سياسية حيث بادر زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني للدفاع عن أدرياتيكي.

وقال: "أدرياتيكي شرطي سابق يحمل رخصة سلاح ناري، وهو شخصية تحظى بالاحترام في المجتمع المحلي".

وأضاف: "أدرياتيكي وقع ضحية اعتداء ورد بإطلاق عفوي للنار، وربما فعل ذلك دفاعا عن النفس"، مشيرا إلى أن "البوسطاوي له سجل إجرامي".

#Voghera, nessun "far-west": si fa strada l'ipotesi della legittima difesa. pic.twitter.com/kw2O79CfMJ — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 21, 2021

وانتقد معارضون سياسيون زعيم حزب الرابطة على إصداره الاستنتاجات قبل أن تستكمل الشرطة تحقيقها.

المصدر: "رويترز"