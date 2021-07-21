رئيسة إستونيا في جولة بالدراجة على الحدود مع روسيا - صور

أشادت رئيسة إستونيا كرستي كالجولايد بالتطور الجيد للبنية التحتية الحدودية في بلادها، وذلك أثناء جولة على الدراجة على الحدود مع روسيا شاركها عدد من المسؤولين الحدوديين.

وكتبت على "فيسبوك": "تطوير البنية التحتية الحدودية خلال السنوات الأربع والنصف التي قضيتها في مكتب رئيس الجمهورية، أمر مثير للإعجاب".

ولم يتم ترسيم الحدود بين روسيا وإستونيا بعد، حيث تم التوقيع على معاهدات حدود البلدين والمساحات البحرية في نارفا وخليج فنلندا عام 2014، من قبل وزراء خارجية الدول المجاورة.

ومن المقرر أن يتم التصديق على هذه الوثائق من قبل برلماني البلدين.

وسيتم تركيب نظام أمني إلكتروني على الحدود، واستخدام طائرات بدون طيار، حتى ترسيم الحدود النهائي بين البلدين عام 2026.



المصدر: "سبوتنيك"